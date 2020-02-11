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Наука

19:01

Археологи рассказали о жестоком убийстве, совершенном 7 тысяч лет назад в испанской пещере

наука

Фото: twitter.com/paololochner

Ученые представили отчет о найденных останках девяти человек, которые были жестоко убиты около 7300 лет назад, сообщает "Российская газета".

Следы расправы нашли в одной из испанских пещер в регионе Уэска. Археологи сделали вывод, что девять человек, чьи останки были найдены, были жестоко убиты. На них обнаружили следы ран, нанесенных выстрелами из лука.

Среди убитых четверо были детьми, на останках которых ученые нашли отпечатки ударов тупыми предметами. Согласно данным радиоуглеродного исследования, убийство совершили между 5326 и 5067 годами до нашей эры.

Открытие вызвало повышенный интерес среди ученых, так как до этого следы подобных расправ в этой местности не находили. В то же время аналогичные сюжеты регулярно фигурируют в пиренейской наскальной живописи.

Недавно стало известно, что предки коренного населения Северной Америки могли быть выходцами из Европы, Азии и Антарктики. Такое предположение было выдвинуто учеными Университета Огайо.

Ранее скончался выдающийся российский археолог, занимавшийся исследованием истории Новгородской Руси, Валентин Янин.

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