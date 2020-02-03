Умер крупнейший исследователь Новгородской Руси Валентин Янин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скончался выдающийся советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде.

Член Российской академии наук умер в Москве на 91 году жизни. Об этом сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина. "Абсолютно невосполнимая утрата", – написала она в Facebook.

Валентин Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). В 1951 году он окончил исторический факультет МГУ, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси".

В 1963 году, в возрасте 34 лет, Янину была присуждена степень доктора наук за книгу "Новгородские посадники" . С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. Ученый написал более 700 книг и статей.

Он был участником многих соткрытий, в том числе Новгородской Псалтыри – древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Книга "Я послал тебе бересту" принесла ему Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков.

18 января в возрасте 81 года в столице скончалась профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова. Она заведовала сектором византийского искусства Государственного института искусствознания.