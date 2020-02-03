Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:22

Умер крупнейший исследователь Новгородской Руси Валентин Янин

общество наука утраты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скончался выдающийся советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде.

Член Российской академии наук умер в Москве на 91 году жизни. Об этом сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина. "Абсолютно невосполнимая утрата", – написала она в Facebook.

Валентин Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). В 1951 году он окончил исторический факультет МГУ, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси".

В 1963 году, в возрасте 34 лет, Янину была присуждена степень доктора наук за книгу "Новгородские посадники" . С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. Ученый написал более 700 книг и статей.

Он был участником многих соткрытий, в том числе Новгородской Псалтыри – древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Книга "Я послал тебе бересту" принесла ему Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков.

18 января в возрасте 81 года в столице скончалась профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова. Она заведовала сектором византийского искусства Государственного института искусствознания.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика