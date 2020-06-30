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Общество

09:57

На Крымском мосту открылось грузовое железнодорожное сообщение

транспорт общество

На Крымском мосту открылось грузовое железнодорожное сообщение

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, два грузовых поезда "Крымских железных дорог" отправились навстречу друг другу. Предполагается, что составы встретятся под аркой моста.

В сторону материка отправился поезд с продукцией предприятий Крыма, а ему навстречу – состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.

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