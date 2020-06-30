Поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию запустят с середины июля

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Компания "Гранд Сервис Экспресс" запустит в июле поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"30 июня в разгар летнего сезона стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда "Таврия" с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно", – говорится в сообщении.

Так, поезд № 191/192, который будет следовать по маршруту Москва – Севастополь, начнет курсировать с 14 июля. До пункта назначения пассажиры смогут добраться за 36 часов. В составе поезда имеются купейные и плацкартные вагоны, а также СВ вагоны.

Поезд № 173/174 Москва – Евпатория начнет выполнять свой маршрут с 15 июля, он будет курсировать через день. Время в пути займет около 35 часов. А с 18 июля поезда, курсирующие по маршруту Симферополь – Екатеринбург и в обратную сторону, будут ходить в два раза чаще.

В компании подчеркнули, что поезда "Таврия" запускают по новым направлениям с открытием курортного сезона в Крыму. С 11 июня пассажиры приобрели более 50 тысяч билетов на четыре дополнительных поезда.

Ранее в министерстве транспорта России сообщили, что ожидают восстановления пассажиропотока на железных дорогах к осени. Такой исход событий возможен при плановом выходе из пандемии коронавирусной инфекции.

