Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые автобусные рейсы запустят с автостанции "Орехово" в Тулу с 8 июня, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы будут отправляться ежедневно в 8:15 и 11:30. Перевозчик – ООО "Междугородные пассажирские перевозки".

Стоимость проезда составляет для взрослых 500 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места – 250 рублей. Стоимость провоза багажа – 50 рублей.

Приобрести билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций ГУП "Мосгортранс" и онлайн.

Ранее сообщалось, что 6-7 июня компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД. На участке Вербилки – Талдом запланированы работы по развитию инфраструктуры.