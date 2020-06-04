На Савеловском направлении МЖД запустят компенсационные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"6 июня с 11:50 до 09:50 7 июня, а также с 15 по 30 июня с 12:00 до 22:00 график движения некоторых поездов будет скорректирован. Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих от/до станций Савелово и Талдом", – объяснили в ЦППК.

Работы по развитию инфраструктуры запланированы на участке Вербилки – Талдом. Компенсационные автобусы на данный момент назначены только на ближайшие выходные – 6-7 июня.

Проезд в этих автобусах возможен при наличии действующих билетов и проездных на МЖД.

Ознакомиться с актуальным расписанием по железнодорожным направлениям можно на официальном сайте ЦППК, в мобильном приложении компании или на станциях и платформах.

