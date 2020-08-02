В Турции туристам запретили самим накладывать еду на шведских столах

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Еду в тарелки клиентов на шведском столе турецких отелей теперь накладывает персонал, рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

В остальном стандарты питания в турецких отелях не поменялись, уточнил он. Изменения связаны с мерами безопасности, введенными из-за пандемии коронавируса. Чорабатыр уточнил, что посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию по специальным правилам, разработанным минздравом Турции. Персонал прошел необходимое обучение, добавил он.

"Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всем мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", – цитирует главу федерации РИА Новости.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне могут отправиться в Анкару и Стамбул, а с 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан. На маршруты выйдут лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Граждане РФ, прилетающие из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней со дня прибытия нужно будет пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР. Результат следует разместить в специальной форме на портале.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900–1000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались свыше 5,7 тысячи.