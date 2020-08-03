В АТОР объяснили порядок действий пассажиров, контактировавших с больным на рейсе в Турцию

11:23
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что контактировавших с больным коронавирусом в самолете в Турцию не отправят на карантин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В случае выявления заболевшего на борту в отношении его соседей на рейсе действует следующий алгоритм. Они вовсе не подлежат "автоматическому" карантину. Практика белорусских и украинских туристов показывает иное", – рассказали в организации.
Согласно данным АТОР, тем, кто сидел на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего (в отдельных случаях и тем, кто сидел по диагонали) предложат пройти тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, то турист сможет продолжить отдых.
В том случае, если тест покажет наличие коронавируса, то больным предложат либо госпитализацию, либо самоизоляцию. По данным страховых компаний, покрытие полисов для путешественников либо подразумевает лечение, либо еще и карантинные мероприятия. Однако стоит учесть, что под покрытие не попадают просто положительные тесты на COVID-19, без развития болезни.
С 1 августа были возобновлены авиарейсы в Турцию. По приезду, туристам с симптомами коронавируса будут проводить экспресс-диагностику методом ПЦР.
Ранее СМИ сообщили, что туристы, определенные как контактировавшие с больным в самолете в Турцию, будут обязаны 14 дней провести на карантине.
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