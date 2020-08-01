Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов вылетел из Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый международный регулярный рейс после восстановления авиасообщения с зарубежными странами вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

Согласно данным онлайн-табло, самолет компании "Аэрофлот" вылетел в 07:45 мск.

С 1 августа из РФ возобновляются полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С Турцией авиасообщение открывается в два этапа: с 1 августа можно отправиться в Стамбул и Анкару, с 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан. Первые авиакомпании, запускающие полеты между РФ и заграницей, – это "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. В МИД РФ надеются на расширение списка государств, между которыми будут возвращены авиарейсы, в ближайшие недели.

Совет ЕС не добавил Россию в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. В перечне остались Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).