Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов вылетел из Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первый международный регулярный рейс после восстановления авиасообщения с зарубежными странами вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.
Согласно данным онлайн-табло, самолет компании "Аэрофлот" вылетел в 07:45 мск.
С 1 августа из РФ возобновляются полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
С Турцией авиасообщение открывается в два этапа: с 1 августа можно отправиться в Стамбул и Анкару, с 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан. Первые авиакомпании, запускающие полеты между РФ и заграницей, – это "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. В МИД РФ надеются на расширение списка государств, между которыми будут возвращены авиарейсы, в ближайшие недели.
Совет ЕС не добавил Россию в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. В перечне остались Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).
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