В Турции пребывание в обсерваторах для туристов с COVID-19 будет бесплатным

10:40
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В турецких отелях с полученным сертификатом здоровья туристов с положительным тестом на коронавирус поместят в изолятор бесплатно. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Если турист с положительным тестом, но бессимптомный, то он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение отельного врача. Турецким отелям предписано держать часть номеров выделенными для целей обсервации и изоляции таких гостей", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в случае, если продолжительность изоляционного периода превышает срок планируемого отдыха в отеле, то дополнительные издержки покрываются самим отелем. ПЦР-тесты туристам в аэропорту при необходимости будут проводиться бесплатно.
В АТОР также рассказали, что при отрицательном тесте на коронавирус отдыхающий отправляется в сопровождении гида в отель. В случае положительного теста туриста доставят в медучреждение для дополнительного обследования. Решение о дальнейшей госпитализации или изоляции по месту отдыха туриста принимает врач.
С 10 августа Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправились в Анталью. С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул. Ранее полеты были прерваны в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Возобновились рейсы из РФ в Анталью, Бодрум и Даламан
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