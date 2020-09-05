Россиян выселили из турецкого отеля среди ночи – СМИ

14:16
Фото: yenicaggazetesi.com.tr
Туристы из России, отдыхающие в 4-звездочной гостинице IQ Marmaris 4*в Турции, были вынуждены покинуть апартаменты прямо посреди ночи, передает турецкое издание Yenicaggazetesi.com.tr.
Отмечается, что в отель в минувший четверг около 22:00 часов прибыли сотрудники муниципальной полиции с целью проверить сертификат на продажу алкогольной продукции. В ходе мероприятия стражи порядка также выяснили, что у администрации гостиницы отсутствовала лицензия муниципалитета на осуществление туристической деятельности.
В результате отель опечатали, а постояльцев переселили в гостиницу поблизости.
Руководитель турагентства, проживающая в Турции, Мария Шекер рассказала, что в стране многие гостиницы не смогли продлить данную лицензию и получить сертификат здоровья, который требует ежемесячного продлевания.
"По моим оценкам, больше половины объектов размещения – апарт-отели, гостиницы ниже 4 и 5 звезд принимают иностранных туристов, не имея на это права. По закону без сертификата они могут продавать номера только туркам. У меня один совет для туристов в этом году: люди, берите пятерки", – рекомендует специалист.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, причина роста числа случаев инфекции кроется в проведении массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Ситуация особенно ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.
Минздрав Турции заявил о второй волне коронавируса
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