Турагенты рассказали, на что жалуются путешественники в Турции

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Представители турагентств рассказали о впечатлениях своих клиентов, которые вернулись с курортов Турции в августе, сообщает TourDom.ru.

По их словам, многие остались довольны поездками, но некоторые моменты портят впечатление от отдыха.

К примеру, некоторые были недовольны из-за новых правил поведения в ресторанах.

"Еду накладывает повар, что не очень удобно. Из-за очереди за спиной приходится брать что-то одно. Мелочь, а вот отпечаток откладывается", – рассказала руководитель тульского турагентства Регина Крымова.

Сотрудница другой компании рассказала, что туристов три часа не могли заселить, а потом еще дали неубранный номер. Позже все уладили и предложили бесплатную экскурсию.

Многие туристы очень жалели персонал, который в жару вынужден ходить в масках и защитных экранах на лицах, отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что российских туристов начали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз ряда предметов.

По информации Генконсульства, нельзя вывозить из Турции археологические находки, элементы барельефов и мозаик, антиквариат возрастом свыше 100 лет.