Российским туристам рассказали, что нельзя привозить из Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российских туристов начали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз ряда предметов. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Анталье, передает РИА Новости.
По информации Генконсульства, нельзя вывозить из Турции археологические находки, элементы барельефов и мозаик, антиквариат возрастом свыше 100 лет. Кроме того, не допускают в РФ предметы, связанные с этнографией, а также бытом старинных турецких деревень.
Как уточнили в дипмиссии, согласно турецкому законодательству по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов, есть уголовное преследование нарушителей и лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Россиянам посоветовали воздержаться от приобретения предметов старины в любых местах, помимо специализированных магазинов.
В августе Россия возобновила полеты на курорты Турции. Полеты до этого были прерваны в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
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