В Турции объявили о втором пике пандемии COVID-19

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса", – заявил представитель правительства.

По словам Каджи, причина роста числа случаев инфекции кроется в проведении массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Ситуация особенно ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, в среду, 2 сентября, в стране зарегистрировали 1 596 новых случаев коронавируса, скончались за сутки 45 человек. Общее число заражений – 273 201.

В России за последние сутки подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. В Москве зарегистрировали 624 новых заболевших.

