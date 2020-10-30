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Происшествия

20:22

В Киеве задержали устроившего смертельное ДТП водителя

происшествия

Фото: телеграм-канал "Патрульна поліція Києва"

Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в центре Киева. Он утверждает, что в момент аварии потерял сознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

У водителя взяли пробы крови и мочи, чтобы проверить, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест-драгер на месте ДТП не показал наличия алкоголя в крови.

Водителю будет предъявлено подозрение по статье "Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек". Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Крещатике водитель Land Rover 1954 года рождения не справился с управлением и въехал в остановку. Два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.

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