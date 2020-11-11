Названа предварительная причина ДТП с автобусом и такси в Коптеве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Авария с участием автобуса и такси на севере Москвы могла произойти по вине водителя легкового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автобусом. В результате происшествия в городском транспорте пострадавших нет", – сказали в департаменте.

Авария произошла на Большой Академической улице. Сообщалось, что человек из легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Накануне водитель автобуса врезался в дорожное ограждение на западе столицы. Авария произошла в районе дома 5 по Багратионовскому проезду. Сообщалось, что водителю рейсового автобуса во время движения стало плохо. Он был передан медикам.

