ДТП с участием трех машин произошло в Одинцовском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 35-м километре ЦКАД в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что машина Foton стояла на обочине в тот момент, когда в нее врезался грузовик с полуприцепом. Впоследствии легковая машина столкнулась с "Газелью".

"В результате ДТП погиб один человек и еще один получил травмы", – сообщили в пресс-службе. Причину происшествия устанавливают специалисты.

Ранее на автомобильной дороге Курск – Воронеж в Курской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.

Также сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса на трассе под Красноярском. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

