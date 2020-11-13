Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Фото: vk.com/police_kursk

На автомобильной дороге Курск – Воронеж в Курской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. Также устанавливаются личности пострадавших.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Hyundai и автомобиля LADA Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира автомобиля LADA Largus. После столкновения LADA Largus загорелся", – сказано в сообщении УМВД по региону.

Ранее два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса на трассе под Красноярском. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".