Два человека стали жертвами ДТП с автобусом под Красноярском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса на трассе под Красноярском. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки", – сообщили агентству ТАСС в МВД.

В ведомстве добавили, что еще один пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

ДТП произошло на 13 километре трассы Красноярск – Железногорск. По информации МЧС, движение по трассе временно осуществляется в реверсивном режиме.

Ранее сообщалось, что на месте случившегося ведутся аварийно-спасательные работы. В них принимают участие 17 человек и 6 единиц техники.