ДТП с участием автобуса случилось под Красноярском

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ДТП с участием автобуса произошло под Красноярском. Об этом информирует региональный главк МЧС.

По имеющимся данным, авария случилась на 13-м километре трассы Красноярск – Железногорск.

"Произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Как передает РИА Новости, в данный момент на месте случившегося ведутся аварийно-спасательные работы. В них принимают участие 17 человек и 6 единиц техники.

"Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме", – добавили в МЧС.

Ранее ДТП с участием автобуса и такси произошло на севере Москвы. В результате аварии погиб один человек.

Позднее в Дептрансе назвали предварительную причину столкновения. По мнению специалистов, авария могла произойти по вине водителя легкового автомобиля.