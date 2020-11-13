ДТП с участием автобуса случилось под Красноярском

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ДТП с участием автобуса произошло под Красноярском. Об этом информирует региональный главк МЧС.
По имеющимся данным, авария случилась на 13-м километре трассы Красноярск – Железногорск.
"Произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Как передает РИА Новости, в данный момент на месте случившегося ведутся аварийно-спасательные работы. В них принимают участие 17 человек и 6 единиц техники.
"Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме", – добавили в МЧС.
Ранее ДТП с участием автобуса и такси произошло на севере Москвы. В результате аварии погиб один человек.
Позднее в Дептрансе назвали предварительную причину столкновения. По мнению специалистов, авария могла произойти по вине водителя легкового автомобиля.