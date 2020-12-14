Трамвай наехал на пешехода на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамвай совершил наезд на пешехода на севере Москвы. Об этом передает столичный департамент транспорта в своем канале в Telegram.

Сообщается, что инцидент случился около 21:30 на Енисейской улице у дома номер 17.

"По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего произошел наезд", – рассказали в Дептрансе.

Там отметили, что пешеходу была оказана вся необходимая медицинская помощь. При этом о его состоянии не сообщается.

"Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", – отметили в ведомстве.

Из-за произошедшего маршрут трамвая № 17 был временно изменен. В данный момент движение удалось восстановить.

"Восстановлено движение трамваев № 17 по Енисейской улице", – подтвердили в Дептрансе.

Ранее водитель такси сбил пешехода в Даниловском районе на юге столицы, после чего скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в районе дома 96 по улице Дубининской.