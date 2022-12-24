Фото: телеграм-канал "Следком"

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. На месте также работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Пожар в деревянном частном доме на Таврической улице произошел в ночь на субботу. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил второй этаж постройки.

Ранее стало известно, что владельцем дома является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он сообщил журналистам, что заведение работает как приют. Он неофициально принимает граждан, которым негде переночевать.

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