Путин назвал большой трагедией взрыв газа в Новосибирске

Владимир Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске. Президент выразил свои соболезнования, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также пообещал оказать всю необходимую помощь. Об этом глава государства заявил во время церемонии открытия новых аэропортов в Новосибирске и в Новом Уренгое.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате обрушился подъезд здания и начался пожар, который распространился на площади 300 квадратных метров.

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