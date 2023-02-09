Путин обсудил с Совбезом меры повышения пожарной безопасности

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности страны в формате видеоконференции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент России выступил с предложением обсудить меры по повышению пожарной безопасности и развитию инфраструктуры.

"Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", – указано в сообщении.

В совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Путин заявил, что России необходимо за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии. Глава государства подчеркнул, что это позволит стране обеспечить технологический суверенитет и независимость в производстве критически важной продукции. Он также заявил, что Россия должна действовать на опережение, создавая собственные конкуретные решения.

До этого сообщалось, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 февраля. Об этом сообщили парламентарии Госдумы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!