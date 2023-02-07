В Госдуме заявили, что послание президента парламенту может состояться 22 февраля

Фото: kremlin.ru

В Госдуме заявили, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на двух парламентариев.

"Сегодня прошла информация, что 22 (февраля будет послание. – Прим. ред.)", – сообщил член КПРФ Денис Парфенов.

Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев также допустил, что мероприятие могут провести в этот день.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал своевременно проинформировать о дате послания президента Федеральному собранию.

До этого в СМИ уже появлялась информация о том, что послание Путина парламенту может пройти в 20-х числах февраля. Другой инсайдер подтвердил это, заявив, что вероятность проведения мероприятия в эти даты достаточно высока.



Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!