Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков 8 февраля

Фото: kremlin.ru

Сообщения СМИ о том, что Владимир Путин планирует посетить Псков в среду, 8 февраля, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет. Я могу это опровергнуть", – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков обещал своевременно проинформировать о дате послания президента Федеральному собранию.

До этого источник в Госдуме рассказал, что послание Путина парламенту может пройти в 20-х числах февраля. Другой инсайдер подтвердил данную информацию, заявив, что вероятность проведения мероприятия в эти даты достаточно высока.



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