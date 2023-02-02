12:14Политика
В Кремле не назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, когда может пройти послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
"Мы своевременно проинформируем вас о дате послания", – цитирует его ТАСС.
С таким же заявлением пресс-секретарь российского лидера выступил во вторник, 31 января. Песков вновь подчеркнул, что власти заблаговременно оповестят о мероприятии.
До этого источник в Госдуме рассказал, что послание Путина парламенту может пройти в 20-х числах февраля. Другой инсайдер подтвердил данную информацию, заявив, что вероятность проведения мероприятия в эти даты достаточно высока.
Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков
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