Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 14 014 человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT.

По его словам, из-за происшествия пострадали 63 794 гражданина. 6 444 здания оказались разрушены.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с трагедией в стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.



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