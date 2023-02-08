Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

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Ситуация в социально-экономической сфере Афганистана стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды оставленного США хаоса. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В качестве одной из причин таких последствий он назвал действия США, Великобритании и их союзников по блокированию незаконно замороженных афганских активов вместо того, чтобы направить средства на гуманитарные нужды.

"Более того, западниками предпринимаются попытки расхитить упомянутые средства, в том числе зарезервировав их часть для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября, к которым афганский народ, как известно, не причастен", – приводит слова Патрушева РИА Новости.

Ранее Патрушев заявил, что уход США из Афганистана в 2021 году был обусловлен намерением сосредоточиться на подготовке Украины к боевым действиям против России.

Он уточнил, что эту гипотезу подтверждают и слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что Вашингтон не смог бы помогать Киеву в нынешних объемах, если бы не ушел из Афганистана. Патрушев уверен, что находившееся в Южной Азии оружие США перебросили в Европу, что и позволило милитаризовать Киев.



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