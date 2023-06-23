Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане

Фото: МЧС России/Главное управление по Республике Дагестан

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Дагестану.

"В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома <...> по улице Каспийское шоссе, 30, произошло дальнейшее возгорание", – говорится в сообщении.

Последовавший за взрывом пожар распространился на площади 50 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали. Разрушений в конструкции здания не произошло.

Отмечается, что дом заселен частично. В результате происшествия пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

На днях хлопок газа произошел в другом дагестанском городе – в Дербенте. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире 17-го этажа многоквартирного дома, за этим последовал пожар. В результате пострадал один человек.



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