Четыре человека погибли после взрыва в здании Тамбовского порохового завода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв произошел в здании Тамбовского порохового завода, в результате чего скончались четыре человека и 12 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Первоначально сообщалось, что пострадали двое.

"Число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", – сказал собеседник агентства.

Ранее в ГУ МЧС по региону заявили, что на территории здания порохового завода в Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар. В ведомство поступило сообщение о хлопке. ЧП произошло по адресу город Котовск, проспект Труда, дом № 23.

В экстренных службах добавили, что специалистам удалось ликвидировать возгорание.

До этого сообщалось, что в подсобном помещении пятиэтажки в Салавате зафиксировали хлопок газа. В результате этого два человека пострадали. Здание расположено на Революционной улице.