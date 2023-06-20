Складские помещения загорелись в Ярославле

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Склад, где могут находиться лакокрасочные материалы, загорелся в Ярославле. Площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожарные отправились тушить одноэтажные металлические складские помещения на проспекте Октября в 05:45 по московскому времени. Когда расчеты прибыли на место ЧП, огонь распространился на площади 1 800 квадратных метров. Специалисты отметили интенсивное горение.

В 07:36 пожарным удалось локализовать огонь на площади 2 500 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 25 единиц техники и 75 человек. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

Ранее сообщалось, что на стройке недалеко от станции метро "Новослободская" в Москве произошел пожар, в результате случившегося были спасены шесть человек.

До этого пожарные потушили возгорание в жилом доме на севере столицы. Один человек пострадал, 16 спасены.