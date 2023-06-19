Один человек пострадал, 16 спасены при пожаре в жилом доме на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные потушили возгорание в жилом доме на севере Москвы. Один человек пострадал, 16 спасены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 14, поступило в 18:18. Пожарные по прибытии выяснили, что в квартирах на четвертом и пятом этажах 12-этажного здания загорелись личные вещи.

Пожар был локализован в 19:40 на площади 40 квадратных метров, а в 19:52 – ликвидирован, заключили в пресс-службе.

Ранее огонь вспыхнул на Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания на крыше административного здания составляла 100 квадратных метров.

До этого в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде загорелась крыша дома. Возгорание началось в котельной, расположенной на крыше здания.

Квартира вспыхнула в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской