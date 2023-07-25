Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнекамске

Фото: МЧС России

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнекамске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану. Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Утром 25 июля хлопок бытового газа произошел в одной из квартир, расположенной на первом этаже многоквартирного дома по улице Вахитова. За ним последовал пожар. В результате травмы и ожоги получил 26-летний мужчина. Его госпитализировали.

По предварительным данным, перед происшествием мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу. Источник утечки газа устанавливается. После того как дом обследуют сотрудники экстренных служб, к осмотру места происшествия приступят следователи.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Вахитова.

В экстренных службах рассказали, что за взрывом последовало возгорание, его оперативно ликвидировали. Из здания после инцидента спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Уточнялось, что в результате происшествия пострадали два человека. Одного мужчину госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу, еще одной женщине было назначено амбулаторное лечение.



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