Житель взорвавшегося в Нижнекамске дома рассказал о происшествии

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Житель взорвавшегося в Нижнекамске дома Булат сначала услышал звук взрыва, а затем на него посыпалось стекло. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Прозвучал сильный взрыв, я спал возле окна и почувствовал, как на меня сыпется стекло, после почувствовал резкое тепло и яркий свет. Отскочил от окна, после пошел обратно к нему, чтобы посмотреть, что случилось. Увидел, что в квартирах снизу на первом и втором этажах нет стен", – рассказал он.

Затем мужчина увидел обгоревшего Равиля – хозяина квартиры, в которой случилось ЧП. Он лежал на земле. Очевидец рассказал, что сразу решил покинуть квартиру, однако дверь была выгнута, и он так и не смог открыть замок.

Мужчина намочил полотенце, чтобы дышать через него, и стал дожидаться спасательной группы.

"Начал кричать в окно, чтобы нас освободили, они сразу же заметили меня и тут же рванули ко мне. Дверь срезали и освободили", – вспоминает он.

По его словам, на тот момент помещение уже было заполнено дымом.

Взрыв газа произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Вахитова в городе Нижнекамске в Республике Татарстан.

В экстренных службах рассказали, что за взрывом последовало возгорание, его оперативно ликвидировали. Из здания после инцидента спасли девять человек, в том числе одного ребенка, еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Уточнялось, что в результате происшествия пострадали два человека. Одного мужчину госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу, еще одной женщине было назначено амбулаторное лечение.



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