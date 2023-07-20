Взрыв газа в подмосковном Ступине устроил местный житель с целью убить жену и детей

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине устроил местный житель, чтобы убить своих жену и детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа", – говорится в сообщении ГСУ СК РФ.

Следователи отмечают, что злоумышленник заткнул одеялом вентиляционный канал, после чего открыл четыре газовые конфорки и отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите.

Перед происшествием подозреваемый спрятался в туалетной комнате и воспламенил газовоздушную смесь, в результате чего и произошел взрыв.

Взрыв привел к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома, шесть человек погибли, включая супругу и дочь злоумышленника. Еще четыре жителя получили тяжкие травмы. СК оценивает ущерб, причиненный собственникам, в 588 миллионов рублей.

Подозреваемому предъявили обвинения в "совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества". Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования были проведены более 300 допросов и порядка 40 экспертиз. В то же время следователи осуществили множество осмотров и очные ставки с участием обвиняемого и экспертов.

В апреле 2022 года сообщалось о взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в городском округе Ступино. Уточнялось, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводилась прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривались неисправность газового оборудования и утечку газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты зависела от степени тяжести вреда здоровью.



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