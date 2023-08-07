Газовый баллон взорвался на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Газовый баллон взорвался в Ильменском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"В пункте приема черного металла произошел взрыв баллона. Пострадали два человека", – рассказали агентству в экстренных службах.

Между тем столичная прокуратура сообщает об одном пострадавшем. Инцидент произошел во время разгрузки баллонов. Ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.

Ранее в Канске в Красноярском крае взрыв произошел в жилом доме во время работ по замене трубопровода. В результате пострадали 14 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ.

