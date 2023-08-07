19:13Происшествия
Газовый баллон взорвался на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Газовый баллон взорвался в Ильменском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"В пункте приема черного металла произошел взрыв баллона. Пострадали два человека", – рассказали агентству в экстренных службах.
Между тем столичная прокуратура сообщает об одном пострадавшем. Инцидент произошел во время разгрузки баллонов. Ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.
Ранее в Канске в Красноярском крае взрыв произошел в жилом доме во время работ по замене трубопровода. В результате пострадали 14 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ.
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