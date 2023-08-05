Число пострадавших от взрыва бытового газа в Канске выросло до 14 человек

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме Канска на востоке Красноярского края увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ведомство уточнило, что количество госпитализированных не изменилось.

"Среди обратившихся за помощью есть трое несовершеннолетних. Это подростки", – добавил Минздрав.

Ведомство добавило, что в город направилась санавиация с врачами краевой больницы, которые осмотрят пострадавших.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили стало известно днем 4 августа. Отмечалось, что разрушений в результате него нет. Ударной волной выбило только стекла.

Позже власти города решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия.

По информации следствия, инцидент произошел во время работ по замене трубопровода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Газ взорвался в жилом доме в Канске