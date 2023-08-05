Режим ЧС ввели в красноярском Канске после взрыва газа в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канске на востоке Красноярского края из-за взрыва газа в жилом здании. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"С 20:00 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", – отмечается в сообщении.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили стало известно днем 4 августа. Отмечалось, что разрушений в результате него нет. Ударной волной выбило только стекла.

В результате происшествия пострадали 13 человек. Среди обратившихся за помощью двое подростков. Госпитализация им не понадобилась

По информации следствия, инцидент произошел во время работ по замене трубопровода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Газ взорвался в жилом доме в Канске