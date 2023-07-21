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17:57

Происшествия

Причиной взрыва в центре Йоханнесбурга стало возгорание метана в сточных трубах – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/KIM LUDBROOK

Причиной взрыва в центре Йоханнесбурга Южно-Африканской Республики, который произошел 19 июля, является возгорание метана. Он скопился в забитых городских трубах, сообщает радиостанция EWN.

Согласно информации, погиб один человек, еще 48 оказались ранены.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва частично обрушилась дорога. Происшествие унесло жизнь одного человека. Как уточнили в нефтегазовой компании Egoli Gas, взрыв не был вызван утечкой газа в газопроводе.

Также сообщалось, что 8 человек находятся в тяжелом состоянии.

Новости мира: мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге

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