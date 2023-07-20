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08:48

Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва в Йоханнесбурге – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/KIM LUDBROOK

Взрыв в южноафриканском городе Йоханнесбург унес жизнь одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

На месте ЧП нашли одно тело. Причина произошедшего выясняется.

Как уточнили в нефтегазовой компании Egoli Gas, взрыв не был вызван утечкой газа в газопроводе.

Кроме того, пострадал по меньшей мере 41 человек. На месте происшествия работают группы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва, предположительно, газопровода частично обрушилась дорога.

Газопровод взорвался в ЮАР, есть пострадавшие

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