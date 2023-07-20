В результате взрыва в южноафриканском Йоханнесбурге пострадал 41 человек

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По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург. Об этом пишет издание News24, ссылаясь на премьер-министра провинции Гаутенга Паньяза Лесуфи.

Чиновник назвал настоящим чудом то, что в результате данного инцидента не зафиксировано погибших.

В данный момент на месте происшествия работают группы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва, предположительно, газопровода частично обрушилась дорога.

До этого в алжирской провинции Таманрассет пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали 32 человека.

Газопровод взорвался в ЮАР, есть пострадавшие