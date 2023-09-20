Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека пострадали и один погиб в результате взрыва бытового газа, произошедшего в жилом девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По уточненной информации, один человек погиб", – сказал он.

Представитель добавил, что двое пострадавших находились под завалами, однако позже их удалось освободить и отправить в медучреждение.

"Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение", – отметил собеседник.

Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), его обустроили в местном доме культуры, заявил представитель оперативных служб.

"В настоящее время жильцов из дома размещают в ПВР, который организован в Доме культуры "Балашиха". Там людям организованы чай и все необходимое", – передает его слова ТАСС.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Позже Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия продолжаются проверки.



Взрыв газа произошел в подмосковной Балашихе