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20 сентября, 11:41

Происшествия

Трое спасателей оказались под завалами в результате обрушения стен дома в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Трое спасателей, работающих на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе, оказались под завалами в результате повторного обрушения стен дома. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, пострадали трое спасателей", – отметили сотрудники пресс-службы.

В ведомстве добавили, что на месте проведения аварийно-спасательных работ произошло повторное обрушение перекрытий многоквартирного дома.

Уточняется, что одного спасателя удалось достать из-под завалов, он передан медикам.

По данным РИА Новости, пострадали восемь человек, включая троих спасателей.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с произошедшим.

По последним данным, из-за взрыва газа в доме погибли три человека, четверо пострадали и были госпитализированы.

Позже Воробьев добавил, что экспертиза состояния дома займет около двух дней. Также проверить планируется прилегающие подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше.

Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

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