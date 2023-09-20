20 сентября, 11:41Происшествия
Трое спасателей оказались под завалами в результате обрушения стен дома в Балашихе
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Трое спасателей, работающих на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе, оказались под завалами в результате повторного обрушения стен дома. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
"По предварительной информации, пострадали трое спасателей", – отметили сотрудники пресс-службы.
В ведомстве добавили, что на месте проведения аварийно-спасательных работ произошло повторное обрушение перекрытий многоквартирного дома.
Уточняется, что одного спасателя удалось достать из-под завалов, он передан медикам.
По данным РИА Новости, пострадали восемь человек, включая троих спасателей.
Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП.
ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с произошедшим.
По последним данным, из-за взрыва газа в доме погибли три человека, четверо пострадали и были госпитализированы.
Позже Воробьев добавил, что экспертиза состояния дома займет около двух дней. Также проверить планируется прилегающие подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше.
Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе
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