Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возросло до трех, сообщили в МЧС России.

Из-под завалов извлекли еще одно тело. Пострадали четыре человека – одного передали медикам, а троим помощь оказали на месте. Еще двое остаются под завалами.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, экспертиза состояния дома займет около двух дней. Также проверить планируется прилегающие подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше. Уже в среду, 20 сентября, начнут менять разбитые окна в соседних домах.

Ранее говорилось о двух жертвах и двух пострадавших. Также сообщалось, что двое остаются под завалами. Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Работают три пункта временного размещения, помощь пострадавшим оказывают психологи министерства. На месте инцидента задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жителей пострадавших квартир разместят в ДК "Балашиха", их обеспечат водой, горячим питанием, а также помощь окажут психологи.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2