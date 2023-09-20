20 сентября, 10:47Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе увеличилось до двух. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Отмечается, что всего пострадали четыре человека. Двое погибли, двое переданы врачам. Также двое остаются под завалами. По информации РИА Новости, пожилую женщину достали из-под завалов.
Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Работают три пункта временного размещения, помощь пострадавшим оказывают психологи министерства. На месте инцидента задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.
Ранее сообщалось об одном погибшем. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жителей пострадавших квартир разместят в ДК "Балашиха", их обеспечат водой, горячим питанием, а также помощь окажут психологи.
Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.
ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.
Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2
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