Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе увеличилось до двух. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Отмечается, что всего пострадали четыре человека. Двое погибли, двое переданы врачам. Также двое остаются под завалами. По информации РИА Новости, пожилую женщину достали из-под завалов.

Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Работают три пункта временного размещения, помощь пострадавшим оказывают психологи министерства. На месте инцидента задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось об одном погибшем. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жителей пострадавших квартир разместят в ДК "Балашиха", их обеспечат водой, горячим питанием, а также помощь окажут психологи.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2