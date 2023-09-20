Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе – МЧС РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Отмечается, что человек скончался в карете скорой помощи, один пострадавший направлен в больницу.

По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами. Спасатели МЧС России продолжают работу.

На месте взрыва работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, уточнил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его данным, пострадали минимум три человека. Жителей пострадавших квартир разместят в ДК "Балашиха", их обеспечат водой, горячим питанием, а также помощь окажут психологи.

"Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб, окажем всю возможную помощь жителям", – добавил он.

Как рассказал ТАСС один из жильцов дома, сотрудники газовой службы 17 сентября, за три дня до инцидента, проверяли оборудование в доме. Уточняется, что всего в доме пять подъездов и девять этажей.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.

Взрыв газа произошел в доме в подмосковной Балашихе