Спасатели установили местонахождение двух человек под завалами в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасатели установили местонахождение двух человек, которые остаются под завалами обрушившегося после взрыва газа жилого дома в Балашихе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"В настоящее время примерное местонахождение под завалами пропавших людей известно, ведутся работы", – говорится в сообщении.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стены дома несколько раз обрушились. Примерно в 16:00 произошло третье обрушение. По данным МЧС, жертвами ЧП стали пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

Замминистра МЧС РФ Илья Денисов уточнял, что угроза дальнейшего обрушения дома пока что сохраняется.

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