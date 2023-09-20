Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших спасателей в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС России Александр Куренков направил семьям погибших при обрушении дома в Балашихе спасателей свои соболезнования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память героям", – заявил Куренков.

Погибли при повторном обрушении в доме, где ранее взорвался газ, спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков.

Утром 20 сентября в жилом девятиэтажном доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа, в результате чего были повреждены как минимум 10 квартир.

Позже в доме произошло повторное обрушение стен, в результате чего двое спасателей погибли, еще два пострадали.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Позже Следственный комитет РФ по Московской области организовал обыски в офисах управляющей и газовой компаний, а также допросы работников.

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5