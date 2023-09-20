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20 сентября, 13:31

Происшествия

Причиной взрыва в доме в Балашихе могла стать утечка газа

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Взрыв в жилом доме в подмосковной Балашихе могла спровоцировать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы технадзора.

"Основная версия – утечка газа в одной из квартир", – прокомментировал инцидент собеседник агентства.

Между тем очевидцы происшествия утверждают, что утечка бытового газа произошла в незаселенной квартире.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

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